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BALOSB, Vali Yazıcı başkanlığında toplandı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında Yapıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:43
BALOSB, Vali Yazıcı başkanlığında toplandı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında Yapıldı.


Toplantıda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray tarafından organize sanayide faaliyet gösteren firmaların talepleri hakkında bilgi verildi. Balıkesir OSB hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, OSB’nin faaliyetleri ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.


Bölgenin ileriye yönelik ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek el birliği içinde Balıkesir’in ve OSB’nin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Üretimin artırılması ve daha fazla istihdam sağlanması için devlet imkanlarıyla mevcut durumun daha iyi hale getirilmesi için gayret edeceğiz. Bütün sıkıntıları birlik ve beraberlikle çözeceğiz. Birlik ve beraberlik olunca başarı da geliyor" şeklinde konuştu.


Yazıcı, "En önemli konulardan biri: OSB"


Organize sanayi bölgesinin Balıkesir’in istihdamı için en önemli konulardan birisi olduğunu belirten Vali Yazıcı, OSB’de yapılacak her türlü iyileştirmenin, üretimin artmasına böylelikle istihdamın da artmasına imkan sağlayacağını belirtti.


Gündemde yer alan konular ile Balıkesir OSB’nin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.


BALOSB toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yarış ve BALOSB Müdürü Mesut Eray katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:43
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