Balonlarla uçan adamın feci sonu!

Umman'da bir aile, babalarının doğum gününü kutlamak için ona sürpriz yapmak istedi. Bir tepeye balonlar ile birlikte getirilen adam, balonlara bağlanarak uçurulacaktı.

Fikir güzeldi ancak uygulama yanlış oldu.

Balonlar patlayınca düşerek öldü

Doğumgünü kutlaması için balona bağlanan adam havalanırken, bir süre sonra adamın uçarken iplerin aırlığı taşıyamayarak kopması sonudunda bir yerlere düştü.

Adamı uzun arayışlar sonucunda bulamayan aile, yetkililere haber verdi. Adamı bulmak için bölgeye ekip gönderen yetkililer adama ulaşmaya çalıştı.

Cesedi 3 gün sonra bulundu

Balona bağlı iplerin koması sonucunda adam bölgede biryere düşerken talihsiz adamı arayış 3 gün sürdü. 3 günün sonunda bir dağın tepesinde bulunan adamın cansız bedeni bölgeye gelen ekipler tarafından helikoptere bindirilerek taşındı.

Adamın videosu internette günün en çok izlenen videolarından biri oldu.