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Balonlar gökyüzüne 15 Temmuz için havalandı

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Pamukkale'de, 15 Temmuz şehitlerini anmak için sıcak hava balonları Türk bayrakları ile havalandı.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:16
Balonlar gökyüzüne 15 Temmuz için havalandı

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Pamukkale'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde 15 Temmuz şehitlerini anmak için sıcak hava balonları Türk bayrakları ile havalandı.

"Beyaz cennet" Pamukkale'de 8 sıcak hava balonu 15 Temmuz şehitlerini anmak için sepetlerine Türk bayrağı asarak uçtu.

Pamukkale Balloons İşletme Müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz nöbetini gökyüzünde de sürdüklerini dile getirdi.

15 Temmuz'un Türk milletinin zaferi olduğunu ifade eden Kaplan, "Ülkenin her bir yanında 15 Temmuz coşkuyla kutlanırken, şehitlerimiz yad edilirken biz de buna sessiz kalamazdık. Biz de 15 Temmuz zafer bayramımızda balonlarımızı Türk bayrağımız ile şanlı bayrağımız ile kutlayıp nöbetimize gökyüzünde devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk bayrakları ile havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1,5 saat uçtu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:16
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