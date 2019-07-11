Balonlar "çocuk istismarına karşı" havaya bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, çocuk istismarına karşı farkındalığın artırılması amacıyla gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir İl Temsilcisi Candan Tekin Çekiç ve dernek üyeleri, "Mavi Kurdele Farkındalık Haftası" kampanyası kapsamında Alsancak İskelesi önünde basın açıklaması yaptı.

Çekiç, çocuk istismarına karşı farkındalığın artması ve istismarla mücadelenin hız kazanması için her yıl temmuz ayının ikinci haftasında tekrarlanan kampanyaya destek istedi.

Kampanyanın, çocuk ölümlerine, kayıplarına ve istismara dikkati çekmek üzere başlatılan önemli bir çağrı olduğunu dile getiren Çekiç, "çocuklar için mücadele et" mesajını ülke geneline yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Çekiç, şunları kaydetti:

"Çocuk istismarına karşı farkındalığın artması ve istismarla mücadelenin hız kazanması için Mavi Kurdele Farkındalık Haftası'nda kampanyamıza toplumun her kesiminin desteklerini bekliyoruz. Sosyal medyadan da destek olabileceğiniz kampanya için sol bileğinize taktığınız mavi kurdelelerinizle çektiğiniz fotoğrafları 'CocuklariçinMaviKurdeleTak' etiketiyle paylaşarak sesimizin daha çok duyulmasını sağlayabilirsiniz."

Açıklamanın ardından dernek üyeleri gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.



