Balon turunda Kapadokya'ya alternatif rota: "Frig Vadisi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki bölümünde 2019 yılında başlayacak sıcak hava balonu uçuşlarıyla ilgili, Kapadokya'dan bölgeye yatırımcılar gelmeye başladı.

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il sınırları arasında yer alan Frigya Vadisi'nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran İhsaniye ilçesinde, Kapadokya'dan gelen yatırımcılar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilileri tespit edilen güzergahlarda incelemede bulundu.

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'dan gelen heyettekilerin çalışmalar hakkında bilgi alıp, bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Frigya Vadisi'nde gerçekleştirilen gezide, ne tür çalışmaların yapılabileceği noktasında tespitlerde bulunulduğunu belirten Taş, "Kapadokya bölgesinden ilçemize sıcak hava balonu uçuşları için bazı yatırımcılar geldi. Frig Vadisi'ni ziyaret eden heyettekiler, bölgenin tarihi anlamda çok özel bir konumda olduğunu gördüler. Bölgedeki 3 bin yıllık Frig tarihi, yerli ve yabancı turistleri çekme adına önemli bir potansiyel oluşturuyor. Aynı zamanda Kapadokya bölgesi için de ilçemiz, önemli bir alternatif." değerlendirmesinde bulundu.

- Frig Vadisi alternatif rota

Yatırımcıların bölgenin özellikle termal turizm açısından bir cazibe merkezi olduğunu dile getirdiklerini aktaran Taş, şöyle devam etti:

"Frig Vadisi'nin çeşitli aktivitelerle desteklenmesiyle bölgenin yerli ve yabancı turistler açısından bir merkez haline geleceğini belirtiyorlar. Sıcak hava balonu konusunda da bir alternatif rotanın oluşması gerektiğini söylüyorlar. Artık balonu ülkemizde üretmemiz gerektiğini ve bunun için de alternatif noktaların belirlenmesi gerektiğini söylediler. O açıdan da vadinin alternatif rota olarak çok uygun olduğunu ve ilerleyen dönemlerde bütün dünyaya hitap edebileceğini belirttiler. 2019 yılında Frigya'da sıcak hava balon uçuşlarının başlamasını planlıyoruz."

Taş, özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin tarih turizmine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, yabancı turistlerin ilgisini Frig Vadisi'ne çekmek istediklerini anlattı.

- "Mart ayında deneme uçuşları başlayacak"

İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk da Frig Vadisi'nin turizme kazandırılması noktasında Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda bir ekibin çalıştığını ifade etti.

Sıcak hava balonu çalışmalarının bölge insanını da heyecanlandırdığını vurgulayan Çabuk, şunları kaydetti:

"Bölgemizde bugüne kadar böyle bir aktivite yapılmamıştı. 2019 mart ayında deneme uçuşları başlayacak. İlerleyen süreçte halkımız bu işten para kazandıkça, sektöre sahip çıkacaktır. Şu anda anlattığımız birçok şey hayal gibi geliyor. Çünkü bunlar büyük yatırımlar. Sadece turizmcilerle ve firmalarla olmuyor. Halkımızın da sahip çıkması gerekiyor. İnşallah halkımızın da desteğiyle bu işi başaracağımıza inanıyorum."

- "Türkiye'nin ikinci Kapadokya'sı olur"

Kapadokya'dan Frigya'ya gelen sıcak hava balonu yatırımcısı Hakan Zengin de daha önce SHGM tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bölgede uçuş yapılabileceği yönünde rapor hazırlandığını anımsattı.

İşletmeciler olarak bölgede inceleme yaptıklarına işaret eden Zengin, şöyle konuştu:

"Frig Vadisi gerçekten çok güzel. Afyonkarahisar'daki yöneticilerimiz çok doğru ve yerinde bir karar vermiş. Buranın ve Türkiye'deki pek çok bölgenin havacılık turizmine açılması çok güzel olacak. Gezilerimizde bölgede uçuş yapılabilecek alanların olduğunu gördük. Sıcak hava balonu uçuşu noktasında sıkıntı yok. Biz Frigya için elimizden gelen her türlü yardım ve desteği yapacağız. Bu konuda da hazırız. Sıcak hava balonları bir süreç gerektiriyor. Burada insanların özveriyle çalışması, birlikte hareket edebilmesi ve Afyonkarahisar ismini dünyaya duyurabilmesi önemli. Bunlar olduktan sonra her şey olur. Burası Türkiye’nin ikinci Kapadokya'sı olur.