Karamollaoğlu'ndan Akşener'e veryansın: Bizi yarı yolda bıraktınız

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında zamana karşı yarışa dönen arayışlar dün de devam etti. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

17 dakika süren görüşemede Akşener Gül lehine adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti. Karamollaoğlu İYİ Parti’nin ittifak teklifinde bulunduğunu ancak kendilerini yarı yolda bıraktığını söyledi.

AKŞENER’İ VAZGEÇİREMEDİ

Karamollaoğlu, “İttifakı siz istediniz siz bozuyorsunuz” dedi. Karamollaoğlu, Akşener adaylıktan çekilmezse ittifakın mümkün olmayacağını belirtti. Çıray ise, “Bizim adayımız Akşener” demekle yetindi.

15 VEKİL TEHDİDİ

Böylece, Akşener’in çekilmeme ısrarı ortak cumhurbaşkanı adayından sonra milletvekilliği ittifakını da bitirme noktasına getirdi. SP ile İP arasındaki krizin bir benzeri olası ittifakın büyük ortağı CHP ile İP arasında da yaşandı. Akşener’in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini talimatla bu partiye gönderen CHP, bu vekilleri Akşener’in adaylıktan çekilmesi için koz olarak kullanıyor. Akşener, çekilirse 15 milletvekili İYİ Parti’de kalacak, çekilmezse vekiller CHP’ye dönecek.

Yeni Şafak