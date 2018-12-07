Balon gibi şişen öte gezegen gözlendi

ANKARA (AA) - Gök bilimciler, gaz devi bir öte gezegenin, aşırı ısınan atmosferinden kaçan helyum nedeniyle balon gibi şiştiğini gözlemledi.

Phys.org'un haberine göre, Exeter Üniversitesinden Jessica Spake ve doktor David Sing'in dahil olduğu uluslararası ekip, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıkta Kuğu Takımyıldızı'nda yer alan öte gezegen HAT-P-11b'nin aşırı sıcak atmosferinden kaçan helyumu tespit etti.

Cenevre Üniversitesinde görevli astronomların liderliğinde yapılan gözlem sırasında yüksek ısı nedeniyle atmosferden kaçan helyumun gezegenin balon gibi şişmiş gözükmesine neden olduğu belirtildi.

İspanya'daki Calar Alto teleskobuna yerleştirilen Carmenes spektrografıyla yapılan gözlemin, çok sıcak öte gezegenlerde olağanüstü atmosfer koşullarına ilişkin yeni anlayışların geliştirilmesine ön ayak olabileceği kaydedildi.

Ekibin ilk kez Neptün büyüklüğünde bir öte gezegenin atmosferinin üst kısmındaki helyum atomlarının hızını da gözlemlediği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayınlandı.



