Balmumu nedir, balmumu kremi nasıl yapılır?Göz çevresi bakımı

Balmumundan yapılacak olan krem, cilde birçok yarar sağlar.

Genellikle cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri yapımında balmumu bulunur. Pürüzlü, kuru ya da çatlamış ciltlerin korunmasına ve de onarılmasına destek olur. Kuru cildi tedavi etmekte olan balmumu doğal bir nemlendirici olmaktadır. Balmumu kullanımı ağrı ve iltihap giderici bazı özelliklere sahiptir.

Balmumu ile göz çevresi kremi

Göz çevresi kırışıklarına çözüm olacak kaz ayaklarını yok eden bal mumu kremi;

Bu tarifte cilt sıkılığını arttırmak ve göz çevresindeki kırışıklıkların görünümünü iyileştirmek için kolajen üretimini uyaran shea yağı bulunmaktadır. Daha sağlıklı bir cilt için besleyici dozda A, E ve F vitaminleri almış olursunuz.

Hindistan cevizi yağı aynı zamanda laurik asit ve esansiyel yağlar bakımından zengin olduğu için cilt için de mükemmeldir. Göz çevresini temizlemek için dolaşımı artırmakla kalmaz aynı zamanda bağ dokusunu güçlü ve esnek tutar. Böylece ince çizgiler ve kırışıklıklarınız azalır.

Bu tarifteki balmumu kırışıklıklara neden olabilecek nem kaybını önler. Kuşburnu tohumu yağı, yaşlanan cilt için çok besleyicidir ancak kuru bir yağ olduğu için, bu göz kreminin genel yağlı hissini azaltmaya yardımcı olur. Ve son dokunuş olarak, kırışıklıkları ve iltihabı azaltmaya ve koyu halkaları temizlemeye yardımcı olması için sardunya esansiyel yağı kullanıyoruz.

İşte bu hassas bölgeyi tedavi etmenin düzenli bir yolu olarak A ve E bakımından zengin ev yapımı göz kırışıklık kremi tarifi

2 yemek kaşığı shea yağı, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı balmumu, 1.5 çay kaşığı kuşburnu yağı ve 4 damla sardunya yağı kullanacağız. Sardunya yağı ve kuşburnu yağı hariç tüm malzemeyi geniş ağızlı, cam bir kavanoza birleştirin.

Bir tencereyi suyla doldurun ve kavanozu suya koyun. Ocakta suyu, orta ateşte kaynatın. Ocağın üzerindeki kavanozdaki malzemeleri yaklaşık 6 dakika eritin. Malzemeler erirken tahta bir spatulayla sık sık karıştırın.

Cam kavanozu sudan çıkarın ve bir karıştırma kabına alın. 5 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra içine sardunya yağı ve kuşburnu yağını ekleyip iyice karıştırın. Karışımı temiz bir krem kutusunun içine koyun ve ağzı kapalı bir şekilde saklayın. Her gece kaşın altından kirpiklere kadar ve göz altlarına uygulayın. Fakat asla karışımı gözlerinizle temas ettirmeyin.