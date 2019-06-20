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Balları çaldılar, arıları telef ettiler

Zonguldak’ta hırsız ya da hırsızlar hasat zamanı yaklaşan arı kovalarından balları çaldılar.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:10
Balları çaldılar, arıları telef ettiler

Zonguldak’ta hırsız ya da hırsızlar hasat zamanı yaklaşan arı kovalarından balları çaldılar. Balları çalınan ve arıları telef olan Tunay Keskin, yaklaşık 100 bin lira civarında zararının olduğunu söyledi.


Olay, Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde meydana geldi. 4 yıldır arıcılık yapan Tunay Keskin (41), arılarını kontrole gittiğinde bazı kovanların açıldığı fark etti. Ne olduğu anlamayan Keskin, daha detaylı baktığında 25 kovanın bazılarından bal dolu olan peteklerinin çalındığını anladı. Keskin, telef olan arılar ile birlikte 100 bin liralık zararının olduğunu söyledi.


Pazar günü arılarına bakmak amaçlı kovanların olduğu yere geldiğini belirten Tunay Keskin, şunları söyledi: "Ben bu arıyı 20 gün önce buraya getirdim. Arı 20 gündür bal yapıyor. Hemen hemen tamamı doluydu. Artık 3’ün katları atmaya geldim artık 1 kat daha atıp daha fazla bal alacaktım. Geldiğimde baktım ki 4 tane kovanım eksik kovanlarla arıları getirmişler. Öbür kovanlardan da bütün balları çalmışlar sağmışlar ve tekrar çıtaları yerlerine koymuşlar yeniden bal yapsınlar arılar diye. Nasıl yaptılar anlamış değilim yani. Gece kovanları çalanlar gündüzde balları çaldılar büyük ihtimalle. Büyük ihtimal burada 2 gün çalışmışlar. Bizde buraya köy yeri orman yeri diye kimse gelmez diye önlem almadık ama emeğimizi çaldılar. Tahmini 600 kilo bal gitti arılar ile beraber 100 bin lira civarında zararım var. Aslında aklıma birileri geliyor ama kimseye de Allah katında suç atamayız yani. Daha önce burada çalınma olayı olmamış ama karşı tarafta arkadaşları zehirlenmiş. Ama ilk defa burada bizde hırsızlık olayı yapılıyor. Daha önce olduğunu bilseydim zaten ben burada önlemimi alır çadır kurar arıların yanında yatardım. Şikayette bulunmadım yapacak bir şey yok ki bulunacak gibi bir şey değil yani burada kamera falan yok ki kimden şikayetçi olayım. Burada 25 kovanım vardı şuanda çalındıktan sonra 21 tane kaldı. 4 kovan arılarımı çaldılar 3 tanede telef olan var" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:10
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