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Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı

Merzifon ilçesinde yaşayan Sultan Koç, evinin balkonuna kurduğu atölyede 3 kadına istihdam sağlayarak dokuduğu halıları Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere satıyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:26
Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sultan Koç, evinin balkonuna kurduğu atölyede dokuduğu ipek halıları başta Amerika, Almanya ve Suudi Arabistan olmak üzere çeşitli ülkelere satıyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan aldığı krediyle evinin balkonuna küçük bir atölye kuran Koç, hem 3 kadını istihdam ediyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Evli ve üç çocuk annesi Koç, Gümüşhaneli olduğunu, halı dokumayı çocuk yaşlarda dedesinden ve ninesinden öğrendiğini söyledi.

Uzun süre ailesiyle beraber halı dokuduğunu anlatan Koç, evlendikten sonra halı dokumaya ara verdiğini, aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için, tekrar halı dokumaya karar verdiğini kaydetti.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan sağladığı krediyle 2 halı tezgahı aldığını belirten Koç, dokudukları ipek halıları sosyal medyadan ve kurdukları internet sitesinden sattıklarını anlattı.

Ortalama bir halıyı 2 kişiyle 6 ayda dokuduklarına işaret eden Koç, "İlk başta halıları aracılar vasıtasıyla Avrupa ülkelerine ihraç ettik, ancak aracılar emekleri gözardı ettikleri için halıları kendi yöntemlerimizle satmaya çalıştık" dedi.

"Bu işi herkese öğretip meslek sahibi yapmak istiyorum"

İpek halı dokuma mesleğini yeniden canlandırmak istediğini ifade eden Koç, şöyle devam etti:

"Bizim de mesleğimiz bu, okuyamadık ama bir mesleğimiz, geçim kaynağımız var. Çevreden çok istek var bizimle çalışmak isteyen bu işi öğrenmek isteyen, ancak yerimiz kısıtlı olduğu için herkesi kabul edemiyoruz. Ancak bu işi herkese öğretip meslek sahibi yapmak istiyorum. İşlerimi daha da büyütmeyi düşünüyorum ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum."

İsteyen bütün kadınların halı dokuyabileceğini belirten Koç, "Bence evde boş oturmak yerine bütün kadınlar bu işi yapabilir. Müstakil evleri olan kadınlar daha şanslı. Hem evde halısını dokuyabilir hem de yemeğini yapabilir çocuklarına bakabilir. Kendi parasını kazanarak ayakları üzerinde durabilir" diye konuştu.

"Hayalleri olan kadınlara desteğe hazırız"

Amasya Mikrofinans Şubesi yöneticisi Selda Ergin de kredi vermelerindeki amaçlarının, iş kurmak isteyen ve sermaye bulamayan dar gelirli kadınlara destek sağlamak olduğunu söyledi.

Koç'un çalışma azmi ve başarısıyla çevresi tarafından takdir edildiğini vurgulayan Ergin, "Kendisi gayet başarılı, bizden aldığı krediyle halı dokuma tezgahı alarak 3 kişiye daha istihdam sağladı. Sultan Koç gibi hayalleri olan ve iş kurmak için sermaye sıkıntısı çeken bütün kadınlara destek vermek için hazırız, yeter ki hayal etsinler ve hayal ettiklerinin peşinden koşsunlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:26
  1. Gümüşhane
  2. Amasya
  3. Almanya
  4. Suudi Arabistan

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