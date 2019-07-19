Balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor Sinop’ta yaşayan Azmi Gül, ikamet ettiği evinin balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor.

Sinop’ta yaşayan Azmi Gül, ikamet ettiği evinin balkonuna yuva yapan güvercinleri besliyor.

Yuva yapan güvercin ailesini yaklaşık 1 aydır besleyen Azmi Gül, ailenin 2 yumurtası olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 ay önce her balkona girdiğimizde buradan güvercin uçtuğunu gördük. Balkonda bulunan çekyatın altından çıkıyorlardı. Merak ettik. Baktık kiçekyatın arkasında 2 tane güvercin yumurtası var. Daha sonra beslemeye başladık. Yaklaşık 1 aydır buradalar. 10 gün sonra uçmaya başlarlar. Güvercinleri mısır unuyla, bulgurla, pilavla besliyoruz. Güvercinler bize rahatsızlık vermedi. Şu anda balkonu kullanamıyoruz. Fakat önemli değil. Burayı tercih etmesi hoşumuza gitti. Güvercinlerin gelmesi hoşumuza gitti” dedi.

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