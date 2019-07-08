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Balkondan kaçmaya çalışan hırsız düşerek ayağını kırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği dairede ev sahibinin uyanması üzerine paniğe kapılarak ikinci kat balkonundan aşağı atlayan şüphelinin sağ ayağı kırıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
Balkondan kaçmaya çalışan hırsız düşerek ayağını kırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği dairede ev sahibinin uyanması üzerine paniğe kapılarak ikinci kat balkonundan aşağı atlayan şüphelinin sağ ayağı kırıldı. Polis, kaçan hırsızlık şüphelisini kırık ayağından yola çıkarak yakaladı.


Olay, Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Önceki gün saat 06.00 sıralarında apartmandaki bir daireye giren şüpheli içerisinde bin 425 TL ve bir miktar döviz bulunan çantayı alarak çıktı. Şüpheli daha sonra aynı apartmanın 2’nci katındaki bir daireye girdi. Girdiği dairede ev sahibinin gürültüleri duyup bağırması üzerine telaşa kapılan zanlı, balkona çıkıp aşağı atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisinin sağ ayağı kırıldı. Yürümekte zorlanan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek olayın olduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ekipler hırsızlık şüphelisinin Cihan B. (24) olduğunu tespit etti. Asayiş ekipleri kırık ayağından yola çıkarak yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Cihan B.’yi Atatürk Caddesi’nde bir iş hanında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edildiği sırada ise ayağının kırık olması nedeniyle aksayarak yürümekte zorlanan Cihan B.’ye polislerin yardım ettiği görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
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