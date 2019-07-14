Balkondan evine girmek isterken düşerek yaralandı Konya’nın Seydişehir ilçesinde ikinci kattaki evine balkondan girmek için tırmanırken aşağıya düşen bir kişi yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ikinci kattaki evine balkondan girmek için tırmanırken aşağıya düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153082 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın ikinci katında oturan C.D., evde kimse olmadığı için balkona tırmanarak kapıyı açmak istedi. Bu sırada C.D., tırmandığı yerden yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.D., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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