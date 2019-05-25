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Balkondan düşerek ölen dansçı anısına şampiyona düzenlendi

Adana'da 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren dünya dans şampiyonu Cem Demir anısına Muğla'da şampiyona yapıldı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:44
Balkondan düşerek ölen dansçı anısına şampiyona düzenlendi

MUĞLA (AA) - Adana'da 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden dünya dans şampiyonu Cem Demir anısına Muğla'nın Bodrum ilçesinde şampiyona düzenlendi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) ve Bodrum Dans Kulübü tarafından Bodrum Belediyesinin desteğiyle Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Cem Demir Sportif Salsa Dansları Türkiye Şampiyonası"na 146 dansçı katıldı.

Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunan Demir'in çocukluğundan itibaren çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergi de program kapsamında açıldı.

Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ın şampiyonaya özel solo performansı sırasında duygulandığı gözlendi.

TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile dansçının babası Asım Demir ve Melisa Sahra Katılmış'a plaket verdi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, oğlunun nişanlı olduğunu ve evlilik hazırlığı yaptığını belirterek, "Cem ölmedi, hep dans edecek. Melisa, Cem için özel koreografi hazırladı." dedi.

Cem Demir Sportif Salsa Dansları Türkiye Şampiyonası'nda minikler 1 kategorisinde Adana Ritim ve Latin Dans Kulübü'nden Çınar Yılmaz-Defne Aydemir, minikler 2 kategorisinde Dansevi Kulübü'nden Ali Efe Aydın-Güneş Lara Hakanaslan, yıldızlar 1'de Fatih Haktan Coşkun Kulübü'nden Ege Şen-Alina Turcan birinci oldu.

Nüans Dans Kulübü'nden Yiğit Alp Isındere-İclal Cebeci yıldızlar 2 kategorisinde, Efe Çam-Aynel Serbest gençlerde, Emek Yeter-Büşra Yeter çifti ise yetişkinlerde birinciliği elde etti.

Şampiyonada büyükler kategorisinde ise Tarz Dans Kulübü'nden Bora Güldemir-İpek Seçil Ülken çifti birinci oldu.

Dünya Dans Olimpiyatları'nda altın, IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan dünya dans şampiyonu Cem Demir, aralık ayında bir organizasyon için gittiği Adana'da, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Demir'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:44
  1. Bodrum
  2. Dans
  3. Muğla
  4. salsa
  5. Türkiye Dans Sporları Federasyonu

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