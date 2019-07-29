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Balkondan düşerek öldü

Bodrum’da balkonda dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Murat Kaya, yaşamını yitirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
Balkondan düşerek öldü

Bodrum’da balkonda dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Murat Kaya, yaşamını yitirdi.


Olay, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir apart otelde yaşandı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Murat Kaya, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle ikamet ettiği bir apart otelin balkonunda dengesini kaybetti. 2’inci kattan aşağı düşen 2 çocuk babası Murat Kaya, başına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandı. O esnada apart otelin bahçesinde olan ailesi durumu fark edip hemen yanına koştu. Yapılan ihbar üzerine apart otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Kaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken apartta bulunan oğlu ve kızı büyük üzüntü yaşadı.


Polis ve savcı incelemesinin ardından Kaya’nın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Murat Kaya’nın oğlunun olayın yaşandığı apart otelin işletmeciliğini yaptığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
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