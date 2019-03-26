Balkondan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Samsun’da evinin balkonundan düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.26 Mart 2019 Salı 16:17
Samsun’da evinin balkonundan düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi Yeşilyurt Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk annesi Ayşe Kılıç (79), evlerinin birinci katındaki balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ