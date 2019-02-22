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Balkondan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki yaşlı adam 1.

22 Şubat 2019 Cuma 14:08
Balkondan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki yaşlı adam 1. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Şehy Sinan Mahallesi Sarısu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi Cennet Selen ile kahvaltı yaptıktan sonra hava almak için balkona çıkan kalp ve tansiyon hastası Süleyman Selen (71) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı Selen’i hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Selen ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi.


Selen’in kalp ve tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, bu nedenle dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:08
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