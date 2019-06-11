0553 313 94 23

Balkondan düşen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti

Bartın’da bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen küçük çocuk Bartın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

11 Haziran 2019 Salı 17:43
Balkondan düşen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti

Bartın’da bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen küçük çocuk Bartın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olay, Kozcağız Beldesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Kale Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre 4 katlı evin ikinci katında balkonda oynayan Muhammet-Özge Ertan çiftinin 3 yaşındaki çocukları Nehir Ertan dengesini kaybederek beton zemine düşmüştü. Ailesinin otomobille Bartın Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları polikliniği aciline kaldırdığı küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi ana binası aciline sevk edilmişti. Küçük çocuk burada doktorların yaptığı bütün müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkondan düşen küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti
    1. Balkondan düşen küçük çocuk hastanede..
    2. Böylesi daha önce görülmedi!..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Bakan Selçuk İsviçre'de
    5. Samsun’da ev eşyası taşıyan kamyon..
    6. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    7. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    8. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    9. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    10. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    11. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    12. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    13. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    14. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    15. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    16. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    17. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    18. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    19. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    20. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!