Balkondan düşen küçük çocuk ağır yaralandı Bartın’da bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bartın’da bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kozcağız Beldesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Kale Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı evin ikinci katında balkonda oynayan Muhammet ve Özge Ertan çiftinin 3 yaşındaki çocukları Nehir Ertan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin otomobille Bartın Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları polikliniği aciline kaldırdığı küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi ana binası aciline sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.