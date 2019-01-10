Balkondan düşen kişinin bacağı demire saplandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, balkondan düşen kişinin bacağına korkuluk demiri saplandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden ve anahtarını evde unutan 35 yaşındaki Fehmi Çevirgen, birinci kat balkonundan ikinci kattaki evine çıkmak isterken düştü.

Bahçedeki demir korkuluklara bacağı sağlanan Çevirgen, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Çevirgen'in, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.



