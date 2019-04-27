Balkondan düşen engelli vatandaş hayatını kaybetti Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşadığı evin balkonundan düşen 57 yaşındaki engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşadığı evin balkonundan düşen 57 yaşındaki engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi 581. Sokak Aruba Evleri B Blok’taki bir apartmanın 3. katında yaşayan 57 yaşındaki Kani Can isimli engelli bir vatandaş, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3.kattan bahçedeki beton zemine düştü. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen engelli vatandaşın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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