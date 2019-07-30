Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düşen 10 aylık bebek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi Rıdvan Güneş Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan çiftin 10 aylık bebekleri İshak İ, oynadığı sırada ikinci katın balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan İshak bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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