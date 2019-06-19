Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk korkuttu Sivas’ta evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yakınlarına büyük korku yaşattı.

Sivas’ta evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yakınlarına büyük korku yaşattı.



Edinilen bilgiye göre olay, Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız başına 1. kattaki evlerinin balkonuna çıkan 3 yaşındaki M.K.E. isimli çocuk korkuluklara tırmanırken dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulans ile Numune Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun yakınları korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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