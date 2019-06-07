Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Manisa’nın Kula ilçesinde birinci kattan düşerek beton zemine çakılan 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde birinci kattan düşerek beton zemine çakılan 2 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesinde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Yasin ve Ebru D.çiftinin 2 yaşındaki çocukları Nihan D., bir anlık dikkatsizlik sonucu birinci kattan düşerek beton zemine çakıldı. Çocuğun düştüğünü gören aile üyeleri, çocuklarını kendi imkanlarıyla hastaneye getirdi. Kula Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaşındaki Nihan D., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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