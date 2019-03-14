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Balkondan çamaşırları toplamayınca öldüğü belirlendi

Elazığ'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rahmi Doğan, balkonundaki çamaşırları toplamayınca komşuları şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi- Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı

14 Mart 2019 Perşembe 15:43
Balkondan çamaşırları toplamayınca öldüğü belirlendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığından emekli müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi'nde Tanyapı Apartmanı'nın 2. katında yalnız yaşayan Doğan'ın evinde 3 gün boyunca televizyon sesi gelmemesi ve balkona astığı çamaşırları toplamaması üzerine komşuları şüphelendi.

Komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, balkondan girdiği evde Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Doğan'ın cesedi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:43
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