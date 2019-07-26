Balkondaki klimadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçesi Moymul Mahallesi, Huzur Caddesinde T.Y.’ye ait beş katlı binanın dördüncü katındaki evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Balkonda bulunan klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı.

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