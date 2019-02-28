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Balkonda mahsur kalan oğluna kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da bir apartmanın ikinci katındaki balkonda mahsur kalan çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Oğluna kavuşan anne ise mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:39
Balkonda mahsur kalan oğluna kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da bir apartmanın ikinci katındaki balkonda mahsur kalan çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Oğluna kavuşan anne ise mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

 

Olay Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci kat balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev hanımı Emine Demirci yakındaki okula kızını bırakmak için evden ayrıldı. Bu sırada uyuyan 6 yaşındaki A.Ö, bir süre sonra uyandı. Küçük çocuk bir süre sonra tabure çıkarak kapıyı kilitledi. Annenin evin hava alması için kapısını açık bıraktığı yatak odası balkonuna çıkan A.Ö demirlerin arkasına geçti ve geri dönemedi. Burada mahsur kalan ve yardım isteyen küçük çocuğun sesini yoldan geçenler duydu. Balkonda mahsur kalan çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Havanın soğuk olması ve çocuğun düşme ihtimaline karşı vatandaşlar önce zeminde battaniye ve elleriyle önlem aldı. Bir taraftan da birinci kat balkonundan, çocuğun bulunduğu balkona merdiven uzatıldı. Bir vatandaş merdivenden çıkarak çocuğu kucağına alıp, alt kattaki eve aldı. Evinin önünde itfaiye ve polis araçlarını gören anne ise büyük bir korkuyla dairesine geldi. Oğlunun balkonda mahsur kaldığını ve kurtarıldığını öğrenen anne üzüntüyü ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Evin üstten kilitli kapısı da itfaiye tarafından açıldı.

 

Oğluna sarılıp mutluluk gözyaşları döken anne Emine Demirci, "Sabah uyuyordu, ben de diğer çocuğumu okula bırakmak için evden ayrıldım. Balkonda görünce çocuğumu hemen koştum. Ama balkonun içinde mi dışında mı olduğunu görmedim. Hemen koştum. Hiç öyle bir huyu yoktu. Bir daha asla yalnız bırakmam. Hava soğuk olsa da kucağımda götürüp, getiririm" dedi.

 

Çocuğu kurtaranlardan Beşar Seyran, "İşe gidiyordum. Bir çocuğun balkonda asıldığını gördüm. Hemen arkadaşlarla inşaat merdiveniyle çalışmaya başladık. Birinci kat balkonundan çocuğun olduğu yere ulaştık. Bu sırada zeminde de battaniye açtık. Yaklaşık 20 dakika çocuk orada kaldı. Merdivenle çıkıp, çocuğu kucaklayarak alıp birinci kata indirdik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:39
  1. Antalya
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