Balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesini bekleyemedi Kayseri’de bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesini beklemeden balkondan atlayarak kaçtı.

Kayseri’de bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesini beklemeden balkondan atlayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana mahallesi 10. Cadde’de bulunan bir binanın üçüncü katında dün geceden beri mahsur kalan ve miyavlayan kedi mahallelinin dikkatini çekti. Muhtar Cevat Dağıstanlı’nın yaptığı ihbar sonrasında kediyi mahsur kaldığı balkondan kurtarmak için 10. Cadde’ye geldi.

Yangın merdiveni ile balkona ulaşan itfaiye ekiplerinden korkan kedi, kendini balkondan aşağı bıraktı. Bina girişinin sundurmasına düşen kedi koşarak gözden uzaklaştı.

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