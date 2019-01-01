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Balkona odun yerleştirirken 4. kattan düştü

Hatay’da balkona odun yerleştiren bir kişi, yaslandığı korkulukların kırılması sonucu 4. kattan düşerek ağır yaralandı.

01 Ocak 2019 Salı 21:26
Balkona odun yerleştirirken 4. kattan düştü

Olay, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’nın Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aldığı odunları balkona dizen Hasan Arslan (30), yaslandığı balkon demirleri kırılınca 4. kattan aşağı düştü.

Bina boşluğuna düşen Hasan Arslan’ın sesini duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Arslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Hasan Arslan, Hatay Bölge Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Vücudunun birçok noktasında kırık olduğu öğrenilen Hasan Arslan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:26
  1. Hatay
  2. Hasan Arslan
  3. Antakya

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