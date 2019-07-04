Balkon faciasında yaralanan baba hayatını kaybetti Beyoğlu’nda geçtiğimiz ay balkon çökmesi sonrası yaralanan ve 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren babaM.

Beyoğlu’nda geçtiğimiz ay balkon çökmesi sonrası yaralanan ve 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren babaM. Gabri Gök hayatını kaybetti.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde 10 Haziran günü 3 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Çöken balkonda oturan baba ve 3 tane çocuğu ile yardıma gelen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren baba M. Gabri Gök hayatını kaybetti.

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