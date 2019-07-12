Balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Evlerinin balkon demirine kafası sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Evlerinin balkon demirine kafası sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi Fatih Sultan Caddesi’ndeki evlerinin balkonunda oynayan küçük çocuğun kafası demir korkuluklara sıkıştı.

Çocuğun yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.

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