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Balkanlıoğlu'nun Kudüs görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun Kudüs ziyareti sırasında Avrupalı turistlere çikolata ikram ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:59

20 Haziran 2018 günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun (60) Kudüs ziyareti sırasında Avrupalı turistlerle sohbet edip çikolata ikram ettiği görüntüler ortaya çıktı. İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden olan Balkanlıoğlu, ömrünü ilime adamış önemli şahsiyetlerden biriydi.

ABDULMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958 yılında Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986'da girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı.

Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980'de Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı.

Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, 20 Haziran 2018 günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Balkanlıoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızcıağacı Şehitliği'ne defnedildi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:59
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Çorum
  4. Avrupa
  5. İsmailağa camiası
  6. Abdülmetin Balkanlıoğlu
  7. Kudüs

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