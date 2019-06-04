0553 313 94 23

Balkanlar'daki Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti

04 Haziran 2019 Salı 09:10
Balkanlar'daki Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nın habercisi bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak isteyenlerle dolup taştı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırmasının ardından yaptığı açıklamada, affetmek ve sabrın son derece önemli erdemler olduğunu belirterek, İslam aleminin bayramını kutladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de bayram namazı için gelen Müslümanları ağırladı. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in kıldırdığı namazın ardından dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

- Karadağ ve Kuzey Makedonya

Balkanlar'ın en küçük ülkesi olarak değerlendirilen Karadağ'da da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi başta olmak üzere ülke genelindeki 130 camide bayram namazı kılındı.

Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı.

Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu.

Bayram namazını Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi’nin kıldırdığı tarihi caminin bahçesi camiye sığmayanlarla doldu.

Bayram namazı hutbesi, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okundu.

Kuzey Makedonya İslam Başkanı Başkanı Recepi, namaz çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu bayram gününde ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.

Recepi, "Dünyada tüm Müslümanların kutladığı bu büyük bayram hürmetine, bize yardım etmesi, bizi desteklemesi, rahmetinin bizim üzerimize olması için Allah’a dua ediyoruz." dedi.

- Kosova ve Arnavutluk

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Müslümanlar da bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti.

Bayram hutbesini okuyan Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, Kosovalıların ülkeden göç etmesi konusuna değinerek, Kosova’nın geleceği için birlik çağrısında bulundu.

Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu. Başkent Tiran'da bayram namazı, İskender Bey Meydanı’nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:10
  1. Balkanlar
  2. Bayram Namazı
  3. Ramazan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı
    1. Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla..
    2. "Bu pençe kartal pençesi gibi..
    3. Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu
    4. “Bayram gönüllere girmek için fırsattır”
    5. Elazığ'da şehit asker için tören
    6. Rusya'da Ramazan Bayramı
    7. Yurtta hava durumu
    8. Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye..
    9. Bayramımız bayram olsun
    10. Sudan’da kanlı müdahale! 35 gösterici..
    11. Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist..
    12. Yarım asırdır süpürge yapıyor
    13. İsveç’te bayram namazı coşkusu
    14. Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit..
    15. İngiltere’den engellilere akülü..
    16. Gedik Namazgah’ında Bayram Namazı
    17. Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla..
    18. Bayram namazı sonrası devlet milletle..
    19. Uzun tatil davulcuları da vurdu
    20. Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu..
    21. Antalya’da Yörüklerin yayla göçü..
    22. Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in..
    23. Bakan Soylu Kato Dağı’nda
    24. Çektiği fotoğraflarla çocuklara umut..
    25. Kato Dağı'nda bayram namazı
    26. Gemiç Mahallesinde kabir ziyareti
    27. Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı
    28. Park halindeki otomobile çarptı: 2..
    29. Hayri Baraçlı, mesai başındaki..
    30. Vatandaş bayramda mezarlıklara akın..
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!