Balkanlar'daki Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nın habercisi bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak isteyenlerle dolup taştı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırmasının ardından yaptığı açıklamada, affetmek ve sabrın son derece önemli erdemler olduğunu belirterek, İslam aleminin bayramını kutladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi de bayram namazı için gelen Müslümanları ağırladı. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in kıldırdığı namazın ardından dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

- Karadağ ve Kuzey Makedonya

Balkanlar'ın en küçük ülkesi olarak değerlendirilen Karadağ'da da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi başta olmak üzere ülke genelindeki 130 camide bayram namazı kılındı.

Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı.

Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu.

Bayram namazını Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi’nin kıldırdığı tarihi caminin bahçesi camiye sığmayanlarla doldu.

Bayram namazı hutbesi, Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okundu.

Kuzey Makedonya İslam Başkanı Başkanı Recepi, namaz çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu bayram gününde ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.

Recepi, "Dünyada tüm Müslümanların kutladığı bu büyük bayram hürmetine, bize yardım etmesi, bizi desteklemesi, rahmetinin bizim üzerimize olması için Allah’a dua ediyoruz." dedi.

- Kosova ve Arnavutluk

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Müslümanlar da bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti.

Bayram hutbesini okuyan Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, Kosovalıların ülkeden göç etmesi konusuna değinerek, Kosova’nın geleceği için birlik çağrısında bulundu.

Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu. Başkent Tiran'da bayram namazı, İskender Bey Meydanı’nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.