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Tarih Balkanlar’da yer alan Osmanlı camiileri
Tarih

Balkanlar’da yer alan Osmanlı camiileri

Osmanlı İmparatorluğu fethettiği yerlere güzel izler bırakmak adına sanat eseri olan camiiler inşa etmiştir. Balkanlar’da da halen daha bulunan Osmanlı’nın imar ettiği camiiler vardır. Balkanlar’da bulunan Osmanlı camiileri nelerdir? İşte Balkanlar’da bulunan Osmanlı camiileri…

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:33:00 -
Balkanlar’da yer alan Osmanlı camiileri

Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar’da çok refah bir yönetim sürmüştür. Oranın halkını memnun etmek adına birçok faaliyetlerde bulunur. Ayrıca orayı İslâm beldesine dönüştürmek için camiiler yaptırır ve birçok Müslüman Türk’ü oraya yerleştirir. Osmanlı’nın eserleri olan, Balkanlar’da bulunan camiiler:

 

Makedonya’da bulunan camiiler

 

Şuanda 2 milyon nüfusa sahip olan bu ülkede toplam 4 adet Osmanlı camiisi bulunuyor.

1-Alaca Camii

Kalkandelen şehrinde bulunan ve Barok mimari tarzıyla inşa edilmiş olan bu camii yaklaşık 600 senedir Osmanlı heybetini temsil ediyor.

2- İshak Bey  Camii

1436 yılında inşa edilmeye başlanan cami tam iki yıl sonra ibadete açılır. Üsküp'te bulunan en önemli camilerden biridir.

3- Burmalı Camii

Üsküp'te 1494 senesinde inşa edilen Burmalı camii, 1925 yılında vahşi Sırplar tarafından yağmalanmış ve yıkılmıştır.

4- Mustafa Paşa Camii

Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı döneminin eserleri arasında yer alan cami, 16. yüzyılın Türk mimarisinin yüksek seviyesini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

 

Bosna Hersek’te bulunan camiiler

 

Bosna Hersek, çeşitli ırklardan oluşan bir topluma sahip. Osmanlı’nın orada yaptığı camiileri de saklayarak kültürünü korumaya devam ediyor.

1-Ali Paşa Camii

Budin beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından inşa edilen bu cami, klasik dönemin önemli mimari eserleri arasında bulunuyor.

2- Gazi Hüsrev Bey Camii

1537 yılında Gazi Hüsrev Bey adına yapılan camii şehrin merkezinde yer alan çok kapsamlı bir yapıdır.

3- Hünkar Camii

Hünkar Camii, İsa bey tarafından 1457 yılında Fatih Sultan Mehmet Han’a armağan olarak yapılmıştır. Daha sonra ki dönemlerde bazı eklemeler ve düzenlemelerle bugün ki görünen halini almıştır. Bosna’nın ilk camisi olarak bilinir.

 

Bulgaristan’da bulunan camiiler

 

Bizzat komşumuz olan Bulgaristan’da son yıllarda yaklaşık 7,2 milyon kişi yaşamaktadır. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu hükümdarlığı altına giren Bulgaristan, şehirlerinde çeşitli camiler barındırmaktadır.

1- Şerif Ali Paşa Camii

Şerif Ali Paşa tarafından yaptırılan bu camii halk arasında Tombul Camii ismiyle de bilinir. Bu cami, Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde yer alıyor.

2- İmaret Camii

1442 yılında Şahabettin Paşa tarafından inşa edilen bu cami günümüzde halen daha ibadete açıktır.

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