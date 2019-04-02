Balkanlar'da Miraç Kandili

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'da Miraç Kandili vesilesiyle program düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Miraç Kandili, ülkedeki Müslümanlar tarafından Mustafa Paşa Camisi'nde akşam namazına müteakiben düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğiyle düzenlenen programa Üsküplü Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.



Ülkenin farklı şehirlerinden hafız ve sanatçılar Türkçe, Arnavutça ve Arapça ilahiler seslendirdi ve Kur'an-ı Kerim okudu.



Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni kutladı.



Kandilin önemine işaret eden Alkan, "Miraç Kudüs'süz olmaz, Miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz. Mescid-i Aksa'yı bir kere daha hatırlayıp orada son dönemlerde zulüm ve baskı altında kalan kardeşlerimize dua ettiğimizi, onların yanında olduğumuzu ve Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün her daim Müslümanların ilk kıblesi olarak kalacağını ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.



Program sonunda günün önemine binaen vaaz verildi, dualar edildi.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, akşam namazının ardından gerçekleşen programa Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ve çok sayıda Müslüman katıldı.



Başkentteki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilip, ilahiler okunurken, Miraç Kandili ülke genelindeki camilerde de idrak edildi.



Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Novi Pazar'daki Palanka Camisi'ndeki programa Sancak Müftüsü Senad Halitovic katılırken, program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Miraç Kandili bir diğer Balkan ülkesi Kosova’nın genelinde farklı programlarla idrak edildi.



