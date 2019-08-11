0553 313 94 23

Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın etti

11 Ağustos 2019 Pazar 09:14
Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Caminin avlusu da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Tarihi camide bayram namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Kurban Bayramı'nın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'in genelinde olduğu gibi Banja Luka şehrinde de ülkede yaşanan savaş sırasında 1993 yılında Sırp ordusu tarafından yıkılan ve 7 Mayıs 2016'da yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadije Camisi'nde bayram namazı eda edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu taştı.

Bayram namazını kıldıran Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, dargınlıkların yerini barışa bırakmasını ve Müslümanların dualarda buluşmasını temenni etti.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki şehirlerde de Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

- Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk

Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı.

Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu.

Bayram namazını İslam Bilimleri Fakültesi Dekanı Şaban Süleymani'nin kıldırdığı tarihi caminin bahçesi camiye sığmayanlarla doldu.

Vaazı, İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi'nin adına Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde hafız Aydın Yahya okudu. Bayram namazı duasını Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu yaptı.

Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu. Başkent Tiran'da bayram namazı, binlerce Müslüman'ın katılımıyla İskender Bey Meydanı’nda kılındı.

Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, vaaz verildi ve konuşmalar yapıldı. Kurban Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan tarihi Sinan Paşa Camisi’nde toplanan cemaat, Kurban Bayramı namazını burada kıldı. Camiye sığmayan cemaat, bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Türk Kızılay, bayram namazının ardından cemaate lokum ikramında bulundu. Merkezi tören ise başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlendi. Bayram namazı ülke genelindeki diğer camilerde de kılındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:14
  1. Balkanlar
  2. Bayram Namazı
  3. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı
    1. Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı
    2. Acemi kasaplar acil servislere akın..
    3. Göztepe’de kaçak kurban kesimi..
    4. AİHM’den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    5. Nilüfer’in parklarında hayat var
    6. Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan..
    7. Baykar Savunma o ülkeyle ortak silah..
    8. PKK kadınların arkasına sığındı
    9. Jandarma ve polis ekiplerinden şeker..
    10. (Özel) Türkiye’nin 81 şehrinden..
    11. Sultangazi’de hayvan pazarındaki..
    12. Bayramlaşma yolunda kaza: 6 yaralı
    13. Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül’ü..
    14. Fethiye’de deniz dibinde bayramlaştılar
    15. Rusya'da Kurban Bayramı
    16. Kayseri Protokolü, bayram namazında..
    17. (Özel haber) Balkan Şampiyonası’na..
    18. "Bu ülke üzerinde hesabı olanlara..
    19. Gazzeliler bayram namazını doğu..
    20. İsrail'den Mescid-i Aksa'ya müdahale
    21. Pekin’de müslümanlar camileri doldurdu
    22. Aylar: Şehit ailelerini yalnız..
    23. Mescidi Aksa’da bayram namazı
    24. Kurbanlıklar böyle kesildi
    25. Kurban bayramı, Başkent’te çoşkuyla..
    26. Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı
    27. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin..
    28. Bakan Soylu sınırda bayram namazı kıldı
    29. Akar ve komutanlar TCG Gemlik'te
    30. "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''