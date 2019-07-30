Balkanlar'da kayıp kişiler için iş birliği

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan, bölgede 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlardan beri kayıp statüsünde olan kişilerin bulunması için iş birliği yapacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, üç ülkenin yetkili kurumları arasında sayıları 12 bine ulaşan kayıpların bulunabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Nikola Perisic, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, hala bölgede 12 bin kayıp olduğuna dikkati çekerek "Bu sayının 4 bininin cesedine ulaşılsa da henüz kimlik tespitleri yapılamadı. Sadece Bosna Hersek'te 7 bin 200 kayıp var." dedi.

Bölgedeki kayıpların iş birliği köprüsüyle bulunabileceğini kaydeden Perisic, bugün atılan imzaların bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sırbistan Kayıp Kişiler Komisyonu Başkanı Veljko Odalovic de kayıp tek bir kişi dahi kalmayana dek çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak kayıpların yakınlarını sevindirmenin, imzalanan protokolün en önemli kısmı olduğunu ifade etti.

Hırvatistan Gaziler ve Kayıp Kişiler Bakan Yardımcısı Stjepan Sucic de ülkesinde kayıp statüsünde bin 892 kişi olduğunu aktararak "Kayıpların bulunması, insani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bölge Proje Sorumlusu Ivan Jovanovic de kayıpların bulunmasının bölgenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.