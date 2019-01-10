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Balkanlar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintileri yaşandı, trafik kazaları meydana geldi

10 Ocak 2019 Perşembe 18:36
Balkanlar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Bosna Hersek'te bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı, özellikle ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Ülkenin orta kesiminde bulunan Kladanj şehrinde kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle yerel yönetim tarafından "doğal afet" ilan edildi.

Kladanj Sivil Koruma Ofisinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle şehirde elektrik kesintileri olduğu ve telefon bağlantılarının koptuğu belirtilirken, birçok civar köye ulaşımın da sağlanamadığı bildirildi.

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Sırbistan'ın güney kesimindeki çok sayıda köyün yolları da kapanırken, bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintileri olduğu ifade edildi.

Makedonya'da da kış şartları nedeniyle bazı bölgelerde uzun süreli elektrik kesintileri oldu.

- Arnavutluk'ta eğitime ara verildi

Kar yağışı ve soğuk hava Arnavutluk'ta da hayatı olumsuz etkiliyor.

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki bazı ilkokul ve liselerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği ifade edildi.

Eğitime ara verilen şehirler arasında Ergiri, Kökes, Tropoja, Debre, Görice, Pogradaş da bulunuyor.

Kosova'da da kar yağışı nedeniyle özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kara yolu ulaşımının aksamaması için ekiplerin aralıksız çalışmaya devam ettiği belirtilirken, sürücülere daha dikkatli araç kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Başkent Priştine'de de vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesi edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:36
  1. Batı Balkanlar
  2. elektrik
  3. hayatı olumsuz etkiledi
  4. kar

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