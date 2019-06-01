0553 313 94 23

Balkanlar'da Kadir Gecesi coşkusu

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:49
Balkanlar'da Kadir Gecesi coşkusu

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Gece boyunca Kuran-ı Kerim okunup dualar edilen camide yer bulamayanlar avluda ibadet etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da yaşayan Müslümanlar da tarihi Ferhadiye Camisi'ni doldurdu. Teravih namazından önce yapılan programa katılanar ellerini semaya açtı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Müslümanlar, Osmanagic ve Starodoganjska camilerinde düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dua etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanarak akşam namazının ardından düzenlenen programa katıldı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yaşayan Müslümanlar ise kendilerine en yakın camilere akın etti.

- Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya’da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.

Kadir Gecesi münasebetiyle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'ne yoğun ilgi gösteren Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti.

İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından düzenlenen program kapsamında ilahiler okundu. Programa Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da katıldı.

Kadir Gecesi, ülke genelindeki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Kosova'da da Kadir Gecesi nedeniyle farklı camilerde teravih namazı eda edildi.

Başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'ni dolduranlar, cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kılarak, dua etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tabak Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı

Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki camileri doldurarak geceyi idrak etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:49
  1. Balkanlar
  2. cami
  3. Kadir gecesi
  4. Ramazan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varto’da Kadir gecesi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
    1. Varto’da Kadir gecesi programına..
    2. Çardak’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    3. Büyük Çamlıca Camisi'nde Kadir Gecesi..
    4. Balkanlar'da Kadir Gecesi coşkusu
    5. Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film..
    6. Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel..
    7. Kadir Gecesi idrak ediliyor
    8. Bakan Akar: "Hangi deliğe kaçarlarsa..
    9. Vali Ali Hamza Pehlivan iftarda basın..
    10. Muğla'da "Uluslararası Resim ve Heykel..
    11. Binali Yıldırım TV5'te Saadet..
    12. Bahçeli’den Kadir gecesi mesajı
    13. Çakır’dan Ereğli’ye ağır ceza..
    14. Jandarma sürücü ve yayaların kandilini..
    15. Kadir gecesi Devrek’te coşkuyla..
    16. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    17. Fatih'te Kadir Gecesi programı
    18. Kula'da yaklaşık on bin kişi iftarda..
    19. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta
    20. Fikret Orman yeni teknik direktörü..
    21. Tarihi camilerde Kadir gecesi ihya..
    22. ABD'de Trump anketi! Yeniden..
    23. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    24. Tenis: Fransa Açık
    25. Jandarma, yeni Atak helikopterinin..
    26. Selçuk İnan'dan yeni anlaşma!
    27. Trump, 2020 seçimleri için adaylığını..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2019
    29. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,..
    30. Mescid-i Aksa'da 400 bini aşkın kişi..
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    'Savaş'ı bile göze alan ABD'nin amacı ortaya çıktı
    'Savaş'ı bile göze alan ABD'nin amacı ortaya çıktı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!