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Balkanlar medyası Karadzic kararını manşetten gördü

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesi, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan gazetelerinde geniş yer aldı- Nezavisne Novine: - "Nihai karar: Karadzic'e müebbet"- Dnevni Avaz: - "Suçlu Karadzic hakkındaki nihai karar müebbet hapis cezası oldu"

21 Mart 2019 Perşembe 13:37
Balkanlar medyası Karadzic kararını manşetten gördü

SARAYBOSNA (AA) - Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesi, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan gazetelerinde büyük yankı buldu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi'nin Karadzic hakkında 2016'da verilen 40 yıl hapis cezasını bozarak, eski Sırp lideri müebbet hapse mahkum etmesi, Balkanlar'daki birçok gazetenin manşetinde geniş şekilde yer aldı.

Bosna Hersek'teki "Denevni Avaz" gazetesinin "Suçlu Karadzic hakkındaki nihai karar müebbet hapis cezası oldu" başlıklı haberinde, "Sırp Cumhuriyeti'nin eski başkanı, Srebrenitsa'daki soykırımdan da suçlu bulundu. Bu karar, kurbanlar için kısmen tatmin edici olsa da yasalar gereği idam cezasına çarptırılmaması, savaş mağdurlarını üzüyor." ifadelerine yer verildi.

"Nezavisne Novine" gazetesinin "Nihai karar: Karadzic'e müebbet" başlıklı haberinde, kararın ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde öfke, Boşnak ve Hırvatların yoğun olduğu Bosna Hersek Federasyonu entitesinde ise alkışla karşılandığı belirtildi.

"Oslobodjenje" gazetesinin haberinde de Karadzic'in soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten cezalandırıldığı ifade edilerek, Srebrenitsa dışındaki diğer yedi Bosna Hersek şehrinde de "soykırım" suçu işlendiğine hükmedilmemesine gösterilen tepkilere yer verildi.

Hırvatistan'daki "Vecernji List" gazetesinin "Katledilen on binlerce insan için ömür boyu hapis" başlıklı haberinde de "Bosna Hersek'teki 'Büyük Sırbistan' idealinin fikir babalarından ve uygulayıcılarından olan Karadzic, etnik temizlik ve soykırımdan suçlu bulundu." denildi.

"Jutarnji List" gazetesi ise haberinde "Karadzic ölene kadar hapiste kalacak. Soykırımdan da sorumlu tutulan Sırp savaş suçlusunun kaderi Lahey'de damgalandı." ifadelerine yer verdi.

- Sırbistan medyası karara tepkili

Sırbistan'da ise gazetelerin büyük çoğunluğunda karara tepki gösterildi.

"Kurir" gazetesinde "Adaletsizlik" başlığıyla yayımlanan haberde, "Toplamda Sırplar bin 170, Hırvatlar 300, Boşnaklar 42 yıl hapse mahkum edildi. Bu ceza, tüm millete verilmiş bir cezadır." ifadeleri kullanıldı.

"Srpski Telegraf" gazetesinin haberinde ise "Lahey'deki mahkemenin utancı. Radovan Karadzic, ömür boyu hapse mahkum edildi." denildi.

"Informer" gazetesinde yer alan "Korkunç adaletsizlik" başlıklı haberde de Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) eski başkanı Karadzic'in, "bahse konu suçlarla bağlantılı olduğuna dair somut kanıt bulunmamasına rağmen en ağır şekilde cezalandırıldığı" öne sürüldü.

"Alo" gazetesinde "Karadzic, demir parmaklıklar ardında ölüme mahkum edildi." değerlendirmesine yer verilirken "Vecernji Novosti" gazetesinin haberinde de Karadzic'in kararın açıklanmasından sonra söylediği "Bunun adaletle alakası yok" ifadeleri kullanıldı.

- 40 yıl hapis cezası müebbete çevrildi

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Karadzic hakkında 2016'da verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak da bilinen Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Yaklaşık üç yıldır süren ve nihai kararın dün açıklandığı temyiz davasında Karadzic, Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan da sorumlu tutuldu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:37
  1. Balkanlar medyası
  2. Bosna Hersek
  3. Bosna savaşı
  4. Radovan Karadzic

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