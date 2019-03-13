Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Trakya Üniversitesinde toplandı

Balkanların en büyük eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesi, Genel Sekreteri ve Daimi Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği’nin önemli bir toplantısına ev sahipliği yaptı.

70 üyesiyle Balkanlar’ın en büyük yükseköğretim birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği’nin (BUA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Trakya Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Balkan Üniversiteler Birliği’nin daha da büyümesi ve gelişmesi için hayata geçirilecek çalışmaları konuşmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu toplantıda Trakya Üniversitesinin Balkan odaklı çalışmaları konusunda bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Türkiye’de Balkanlar deyince akla gelen ilk üniversite Trakya Üniversitesidir. Aynı şekilde, Balkanlar’da da akla gelen ilk Türk üniversitesi olmak için var gücümüzle çalışıyor, bu konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Trakya Üniversitesinin çalışmaları, başta Balkan Üniversiteler Birliği olmak üzere tüm coğrafyanın gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bugün, önümüzdeki günlerde Selanik’te gerçekleştirilecek yıllık toplantı öncesinde hazırlıklarımızı tamamlamak, Birliğin gelecek dönem çalışmalarını planlamak ve tüzük çalışmalarımızda yol almak amacıyla Edirne’de bir araya geldik. Misafir Rektörlerimizi ve değerli ekiplerini Trakya Üniversitesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Balkan Üniversiteler Birliği üye üniversiteleri arasında iş birliğinin artırılması konusunda atılacak adımlar üzerine de konuşulan toplantıda ortak bir Balkan Araştırma Enstitüsü kurulması ve birçok farklı ana bilim dalında eğitim verebilecek enstitüde, en az bir Balkan dili öğrenme zorunluluğu getirilmesi ile ortak bir akademik dergi çıkarılması konuları tartışıldı. Olumlu karşılanan bu iki başlıkta, bilimsel dergicilik konusunda Trakya Üniversitesi olarak tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, akademik yayıncılık ve dergi editörlüğü hususunda üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Toplantıda ayrıca, taslak metnin Trakya Üniversitesi tarafından oluşturulduğu ve üye üniversitelerin teklif ve önerilerinin toplandığı Balkan Üniversiteler Birliği Tüzüğü etraflıca görüşüldü.

Toplantısı sonrasında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, misafir rektörlere Selimiye Camii ve Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni gezdirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Birlik Dönem Başkanı Selanik Aristotales Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Pericles A. Mitkas, Geçmiş Dönem Başkanı Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vulnett Ameti, Gelecek Dönem Başkanı Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru ile Trakya Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Dış İlişkiler Sorumlusu Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz, Bükreş Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sorin Costreie, Selanik Aristotales Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Ilias Kitsas, Tetova Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumluları Asst. Prof. Dr. Agon Memeti ve Asst. Prof. Dr. Faton Shabani katıldı.