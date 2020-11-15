Balkan ülkesi şokta! Korona hastanesinde facia
Romanya'da koronavirüs hastalarını tedavi eden bir hastanede çıkan yangın sonucu en az 10 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Piara Neamt kentindeki devlet hastanesinde çıkan yangının yoğun bakım ünitesinde başladığı bildirildi.
Hastaları kurtarmaya çalışan bir doktorun da ağır yaralandığı belirtildi.
Romanya Sağlık Bakın Nelu Tataru, yangının büyük olasılıkla elektrik tesisatındaki kısa devreden çıktığını duyurdu.
Tataru, hastanede tedavi gören diğer Covid hastalarının oIasi kentindeki bir başka hastaneye sevk edildiğini de söyledi.
Hastalarını kurtarmaya çalışırken vücudunun büyük bölümü yanan yaralı doktorun da, bir askeri uçakla başkent Bükreş'e götürüldüğü bildirildi.