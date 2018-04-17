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'Balkan ülkelerinin Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 15:24
'Balkan ülkelerinin Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum'

Macron, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap ederek parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın 7 Nisan'da Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ile ilgili bir soruya cevap veren Macron, şunları kaydetti:

SURİYE'YE OPERASYON

"(Bu operasyonun) Ne Irak ne de Libya ile ilgisi vardır. Biz Suriye'ye savaş açmadık. Biz bize saldıran DEAŞ’a karşı savaşıyoruz. Tek savaşımız budur. 7 yıldır Beşşar Esed'e karşı savaş açmadık. 27 Eylül 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen 2118 nolu kararda kimyasal silah kullanımı yasaklanmıştır. Bu karar çok kez ihlal edilmiştir. Biz terörizme karşı, Esed ise kendi halkına karşı savaşıyor."

Macron, Suriye'ye uluslararası toplumun onuru için müdahalede bulunduklarını dile getirdi.

BALKAN ÜLKELERİNİN YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNMESİNİ İSTEMİYORUM

Macron, oturum sırasında Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

"Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" ifadelerini kullanan Macron, birlik içinde değişiklikler yapılması ve AB fikrinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "AB'nin 28 üye ile sorunlar yaşadığını" ve 32 üye haline gelmeye hazır olmadığını kaydetti.

Macron'un konuşmasından önce AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum" demişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:24
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