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Balkan ülkelerinde yaşayan öğrencilerden Eyüpsultan’a ziyaret

Balkan ülkelerinde yaşayan üniversite öğrencileri, Eyüpsultan’ı ziyaret etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:53
Balkan ülkelerinde yaşayan öğrencilerden Eyüpsultan’a ziyaret

Balkan ülkelerinde yaşayan üniversite öğrencileri, Eyüpsultan’ı ziyaret etti. İki ülke öğrencilerinin daha iyi kaynaşması ve ortak kültürel değerlerimizi keşfetme amaçlı yapılan gezide Eyüpsultan ve çevresi tanıtıldı.


Balkan ülkelerinde yaşayan üniversite öğrencileri kardeş ülke Türkiye’ye düzenlenen gezide, Eyüpsultan’ı da ziyaret etti. İki ülke öğrencilerinin daha iyi kaynaşması ve ortak kültürel değerlerimizi keşfetme amaçlı yapılan gezide Eyüpsultan ve çevresi tanıtıldı. İlk olarak Ensari Konağı’nda kahvaltı yapan gençler, daha sonra Eyüpsultan’ın tarihi yerlerini rehber eşliğinde gezme imkanı buldu. Ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i ziyaret eden üniversite öğrencileri ve Kuzey Makedonya Milletvekili Recep Memeti, Başkan Deniz Köken’e hediye takdim etti.


Ülkemizin Balkan coğrafyası ile beş yüz yıllık kadim bir tarihe sahip olduğunu belirten Başkan Deniz Köken, “Çok badireler atlatıldı ama hamdolsun çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Hepiniz üniversite okuyormuşsunuz başarılarınızın devamını temenni ediyorum. İnşallah Avrupa içinde, daha büyük yerlerde sizleri görürüz” dedi.



“Birimizin ayağına diken batsa diğeri yüreğinde hissetti”


Kahvaltı programında öğrencilere eşlik eden Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Uysal ise,“Balkanlarda katliamlar yapıldı. İnsanlarımıza zulmedildi. Birimizin ayağına diken batsa diğeri yüreğinde hissetti. Aydınlık bir gelecek için hep beraber birlik içerisinde olur ve bunlara göğüs gerersek acıları sarabileceğimize inanıyorum. Bu tür programlar aramızdaki güçlü bağı daha da çok perçinleyecektir. Makedonya’da yetişen insanlar, ana yurdumuz Anadolu’yu görsünler. Osmanlının merkezini keşfetsinler. Bizim gençlerimiz de Balkanları ziyaret etsinler. Bir kaynaşma çerçevesi içinde birlikte yaşamaya devam edelim” diye konuştu.


Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Varol da çeşitli üniversitelerden buraya öğrenciler getirerek, kültürler arasında birlik, beraberlik ve işbirliğinin gelişmesine destek olduklarını ve bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Programa katılan öğrencilerden Selma Memeti, geziden oldukça memnun kaldıklarını, kardeş ülke Türkiye’yi görme imkanı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:53
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