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Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Balkan Türkleriyle bir araya geldiği programda“Beylikdüzü hedef büyütüyor” projelerini anlattı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:52
Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Balkan Türkleriyle bir araya geldiği programda“Beylikdüzü hedef büyütüyor” projelerini anlattı. Büyük bir kalabalıkla karşılanan Çalık, “Bu kalabalığı gördükten daha çok çalışmam gerektiğini ve sorumluluğumun ne kadar çok olduğunu bir kez daha hissettim. Sizler için durmadan çalışacağım ve o koltuğu hak edeceğim” dedi.


Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde Bahri Civanlı önderliğinde Balkan Türkleri ile bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık’ı coşkulu ve büyük bir kalabalık karşıladı. Programa Çalık’ın yanı sıra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve STK temsilcileri katıldı. Projelerini paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık, “Vatandaşlarımızın sevgisi beni daha da çalışmaya teşvik ediyor. Son anına kadar çalışma mücadelesine devam edeceğim. Çünkü ben oturduğum koltuğu hak etmek istiyorum” dedi.


“Bu topraklara borcumu hizmet ederek ödeyeceğim”


Yaptığı konuşmada Çalık çocuklara huzurlu bir kent bırakmanın sorumluluğunu taşıdığını belirterek, “Evlatlarımıza bu kentin problemlerini çözerek bırakmak istiyorum. Bizim sorumluluklarımız var. Az önce İlçe Başkanım söyledi benim hayatım proje üretmekle geçti. Mesleğimden başka bir işle uğraşmadım. Hayatım boyunca bu kentlerde yaşam nasıl daha iyi bir noktaya gelir ve kentlerde mutluluk nasıl planlanır bunlara kafa yormuş bir kardeşinizim. Diğer adayımız da benim gizli destekçim. ‘İşi ehline bırakın’ diyor ben de amin diyorum. Onun için biz İnşallah Beylikdüzü’nde bütün kazanımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu kardeşiniz de sizlerin sayesinde ilk Şehir Plancısı belediye başkanı olmanın onurunu yaşayacak. Bu topraklara borcumu hizmet ederek ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.


Beylikdüzü’nün çocuklarına yenilikçi projeler


“Beylikdüzü Hedef Büyütüyor” projelerini paylaşan Çalık, Aziz Sancar Bilim Merkezi ve İnovasyon Merkezi projelerinin önemine dikkat çekti. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların bilim ve sanatın nasıl iç içe kavramlar olduğunu hissedeceklerini vurguladı. Çalık, bu kente yakışır bir proje diye sunduğu İnovasyon Merkezi projesinin de yine çocukların gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:52
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