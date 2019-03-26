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Balkan Şehitlerini Anma Günü

Edirne'de Balkan Şehitliği'nde tören düzenlendi

26 Mart 2019 Salı 11:37
Balkan Şehitlerini Anma Günü

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve askerler tarafından yapılan saygı atışıyla başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi'nin anıta çelenk sunumunun ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm şehitler için dua okudu.

Daha sonra Vali Canalp, şehit yakınları ve beraberindekilerle şehitliğe karanfil bıraktı.

Edirne Valisi Canalp, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı ve önemli bir günde bir araya geldiklerini belirtti.

Edirnelilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerini andığını ifade eden Vali Canalp, "Edirneliler geçmişimizin acı hatıralarını hiçbir zaman unutmadı. Bundan sonra da canlı şekilde yaşamaya, yaşatmaya devam edecekler." dedi.

Anma, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:37
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