Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu toplandı Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Yönetim Kurulu, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde toplandı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Yönetim Kurulu, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde toplandı.

Konfederasyonun temmuz ayı olağan toplantısına Eskişehir Muhacır Dernekleri Federasyonu’nu temsilen Federasyon Başkanı Recep Demir, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koca katıldı. Yapılan toplantıda Balkanlar’da yaşayan Türklerin yaşadıkları sorunlarla ilgili gündem maddelerinin yanı sıra Türkiye’de yaşanan sorunlarla ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonunda Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da toplantıya katıldı.

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