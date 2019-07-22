Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu koordinasyon komisyonu kurdu

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Balkan Türklerinin sorunları konusunda istişare için siyasi partiler ve siviltoplum kuruluşları ile koordinasyon komisyonu kurdu.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanması için kurulan komisyonun başkanlığına konfederasyon yönetim kurulunun kararıyla Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’nun Sosyal İşler ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koca getirilirken danışmanlık görevi ise Erol Ulu’ya verildi.

Eskişehirli olan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Sosyal İşler ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koca, yaptığı açıklamada, "Genel başkanın talimatları ve bilgileri doğrultusunda Ankara’da bulunan siyasi parti genel merkezleri ve sivil toplum kuruluşları arasında görüşmeleri sağlamak veBalkan ülkelerindeki soydaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak çalışmalarımıza devamedeceğiz" dedi.