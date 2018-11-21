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Balkan Ombudsmanlar Birliği kuruldu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- “Türkiye’deki ombudsmanlık tecrübelerini Balkan ülkelerine aktarmamızın çok faydası oldu”- “Bulgaristan’ın veya Sırbistan’ın, Makedonya’nın huzuru, refahı Türkiye’nin huzuru ve refahı demek”- “Bulgarlar eğer bugün Bulgarca konuşabiliyorsa, veyahut da Ortodoks mezhebini rahatça yaşayabiliyorsa, bunda Osmanlı’nın çok büyük payı vardır”- “Türkiye’nin güçlenmesi Balkanlar’ın güçlenmesidir, Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’nin refahı Balkanlar’ın gelişmesi ve refahıdır”

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:31
Balkan Ombudsmanlar Birliği kuruldu

SOFYA (AA) - Başkent Sofya’da düzenlenen “İnsan Haklarının Korunması: Balkan İşbirliğinin Zorlukları” konulu konferansına katılan bölgeden Türkiye dahil 13 ülkenin ombudsmanları, Balkan Ombudsmanlar Birliği Kurdu. Birliğin başkanlığına Bulgaristan Ombudsmanı Maya Manolova seçildi.

Konferansta Türkiye’yi temsil eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki ombudsmanlık tecrübelerini Balkan ülkelerine aktarmamızın çok faydası oldu.” dedi.

Ziyareti kapsamında ayrıca Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Ana Cumalieva ile bir araya gelen Malkoç, komisyonun bir oturumunu izledi. Malkoç ayrıca Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bulgaristan’da faaliyet gösteren Soydaş Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Bulgaristan’daki çalışmalarını AA’ya değerlendiren Başdenetçi Şeref Malkoç, Balkan ülkelerinin kültür olarak, sosyal olarak, medeniyet olarak birbirleriyle iç içe geçmiş olan topluluklar olduklarına işaret etti.

Balkan ombudsmanlarına, Türkiye’nin göçmenlere kucak açtığını anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

“Malumunuz olduğu üzere Suriye iç savaşından kaçan, annesi, babası, kocası ölen, evi yıkılan, yuvası dağıtılan 3,5 milyon Suriyeliye Türkiye kucak açmış durumunda. İnsanlık adına, insanlığın haysiyeti ve onuru adına onlara kucak açmış durumda. Bu Türkiye’nin yapmış olduğu sağlık hizmetlerini, eğitim hizmetlerini Balkan ombudsmanlarına anlattım."

- Bulgaristan’daki Müslümanlara destek

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile görüşmesinde de buradaki Müslümanların insan hakları ile ilgili sorunlarını dinlediğini belirterek, şu ifadelerini kullandı:

“Bu noktada Bulgaristan Ombudsmanları veya Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele Komitesinde yapabileceğimiz konuları görüştük. Çünkü insan hakları, insanın onurunun korunması, hukuk adalet hakkaniyet insanlığın müşterek malı, medeniyetin müşterek malı. Bu konuda ne kadar yardımlaşırsak o kadar faydası olur. Bu anlamda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bulgaristan Başmüftüsüne verdiği morali, desteği, insan kaynakları konusunda, eğitim konusundaki desteğini başmüftüden dinlemek bize son derece mutluluk verdi.”

- Balkanlar'ın önemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar’a ayrı özel bir önem verdiğinin altını çizen Malkoç, “Gerek Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile olsun, gerekse Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile olan münasebetleri Balkanlar’daki huzur, refah ve gelişmeye katkıda bulunuyor.” diye konuştu.

Bulgar ve Türk halklarının yüzyıllar boyunca içe yaşamış olduklarını anımsatan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Osmanlı bu coğrafyada 500 yıl kalmış, 500 yıl boyunca burayı idare etmiş. Bulgarlar eğer bugün Bulgarca konuşabiliyorsa, veyahut da Ortodoks mezhebini rahatça yaşayabiliyorsa, bunda Osmanlı’nın çok büyük payı vardır. Çünkü Osmanlı hiçbir dine, hiçbir mabede, hiç kimsenin hayatına dokunmamıştır. Hatta asayişi bozmadığı müddetçe korumuştur. Umut ediyorum ki Türkiye’nin güçlenmesi Balkanlar’ın güçlenmesidir, Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’nin refahı Balkanlar’ın gelişmesi ve refahıdır.”

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:31
  1. Balkanlar
  2. Bulgaristan
  3. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç
  4. Ombudsman

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