Balkan Medical Journal’dan bir başarı daha

Trakya Üniversitesinin marka değerlerinden olan Balkan Medical Journal başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Etki faktörlerinin açıklandığı Journal Citations Reports 2019 sayısına göre Balkan Medical Journal’in 2018 Etki Faktörü biri geçerek 1,203 oldu. Pek çok tanınmış dergiyi geride bırakarak Türkiye’de birinci, Balkanlarda Croatian Medical Journal’ın ardından ikinci, dünyada da 160 genel tıp dergisi arasında 94. sırada (üçüncü çeyrek) yer aldı.

Türkiye’de “Science Citation Index Expanded”da dizinlenen 58 bilimsel dergi arasında ise 9. oldu. Bu etki faktörü ile Balkan Medical Journal, Ortadoğu ülkeleri genel tıp dergileri arasında ilk sırada ve Akdeniz Havzası Ülkeleri arasında ise 7. sırada yer aldı.

Balkan Medical Journal’in hem Trakya Üniversitesi hem de Türkiye’de akademik yayıncılık alanının yüz aklarından olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Baş Editör Prof. Dr. Zafer Koçak ve editör ekibine teşekkür etti.